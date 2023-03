Voor Limburgse politiek is de binnenvaart maximaal een bijzin

De Provinciale Statenverkiezing op 15 maart staan in het teken van wonen en stikstof. Maar hoe kijken de partijen naar de binnenvaartsector? Schuttevaer duikt voor u in de verkiezingsprogramma’s en de kieswijzer. Deze keer: Limburg.

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de 20 partijen die mee doen in Limburg. In tegenstelling tot de andere provincies is de binnenvaart hier niet opgenomen in de verschillende stemwijzers. Ook in de verkiezingsprogramma’s komt de binnenvaart amper voor. Zes van de 20 partijen hebben het wel over de binnenvaart of vaarwegen, maar vaak in een bijzin. De standpunten met betrekking tot de binnenvaart zijn hieronder op een rijtje gezet.

CDA

Het CDA, met 9 zetels vier jaar geleden de grootste, schrijft in ‘Vernieuwd, Vertrouwd, voor Limburg‘. Dat het op orde brengen van de basisinfrastructuur absolute prioriteit heeft. Daaronder valt ook ‘water’.

VVD

De VVD gaat in ‘Ruimte voor het Limburgs Leven!‘ meer in op de binnenvaart. ‘Ook vanuit bereikbaarheid speelt duurzaam vervoer via onze vaarroutes een cruciale rol. Het versterken van onze binnenhavens, verenigd in Blueports Limburg, zoals het uitbreiden van de havens Venlo en Heijen en het waar nodig verder uitbaggeren van vaarwegen zijn nodige maatregelen om de transitie van vervoer via de weg naar water (modal shift) te stimuleren.’

GroenLinks

GroenLinks ziet in de binnenvaart een van de twee modaliteiten om de weg te ontlasten. ‘GroenLinks wil dat de provincie zich inspant om vrachtvervoer zoveel mogelijk per trein of schip te laten plaatsvinden. Niet alleen uit oogpunt van gezondheidswinst en milieubelasting, maar ook om de overvolle snelwegen A67, A76 en A73 te ontlasten’, schrijft de partij in haar programma.

Lokaal-Limburg

Lokaal-Limburg heeft het, na een opsomming van verbeteringen voor de Limburgse wegen, ook over de vaarwegen: ‘Naast wegen ook aandacht voor bereikbaarheid over water’.

Partij voor de Dieren

De passages over de binnenvaart in het programma van Partij voor de Dieren komen ook voor in onder andere het verkiezingsprogramma voor Zuid-Holland en Noord-Brabant. ‘De provincie bevordert de aanleg van zoveel mogelijk groene walstroompunten voor de binnenvaart om zo de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen’, schrijft de partij in ‘Je kunt nu nog kiezen‘. En: ‘Voor de binnenvaart komt er een einde aan het varend ontgassen en lozen van afval.’

ChristenUnie

Net als bij de Partij voor de Dieren is het standpunt van ChristenUnie Limburg hetzelfde als in andere provincies. De partij schrijft in haar verkiezingsprogramma ‘Ruimte voor Elkaar‘ ‘De provincie stimuleert het elektrificeren van het verkeer door het opvoeren van het aantal laadpunten en waterstoftankstations voor personenauto’s, vrachtauto’s, bussen en binnenvaartschepen. De provincie stimuleert de transitie van vrachtvervoer van de weg naar de binnenvaart, buisleidingen en via het spoor. De provincie stimuleert de elektrificatie van de binnenvaart.’

Overige partijen

De overige partijen in Limburg, Forum voor Democratie, PVV, SP, PvdA, D66, 50Plus, BBB, Seniorenpartij Limburg, Belang van Nederland, AWP, JA21, Omzien, Jezus Leeft en Hart voor Vrijheid, hebben de binnenvaart niet in het verkiezingsprogramma opgenomen.

