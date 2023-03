Kosten groene waterstof omlaag met combinatie wind- en zonneparken op zee

Met de versnelde uitrol van drijvende zonnepanelen in windparken op zee de productiekostem voor groene waterstof verlagen. Dat is het uitgangspunt van Sense-Hub, een vierjarig project waarin wordt onderzocht hoe windparken, zonnepanelen en waterstofproductie op de Noordzee samen tot een stabiel en betrouwbaar energiesysteem kunnen leiden.

Het achterliggende idee is dat de combinatie van offshore wind en drijvende zonnepanelen kan bijdragen aan grootschalige productie van groene waterstof. Om te onderzoeken of dat zo is, is Sense-Hub in het leven geroepen, waarbij de letters vóór het streepje staan voor Solar Enhanced North Sea Energy. TNO trekt de kar van dit project. ‘Om een toekomstig Nederlands energiesysteem aangedreven door windenergie van zee betrouwbaar en stabiel te maken, is integratie met drijvende zonnepanelen, waterstof en opslag cruciaal’, zegt Iratxe Gonzalez Aparicio van TNO.

Struikelblokken wegnemen

Dat onderzoek moet uitwijzen of er knelpunten zijn op technisch, economisch, ecologisch, juridisch en maatschappelijk vlak. En als die struikelblokken er zijn, wil Sense-Hub ze wegnemen. Daar is een breed scala aan activiteiten voor bedacht. Zo zal een geoptimaliseerd offshore-zonnesysteem op de Noordzee worden gedemonstreerd. Deelnemers aan het project zijn, naast TNO, Oceans of Energy, Deltares, NWO I – Koninklijk Nioz, Primo Marine, NewGroundLaw en Advanced Electromagnetics.

