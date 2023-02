Alle bruggen in Rotterdam open voor yacht support vessel U-81

Het ruim 80 meter lange yacht support vessel U-81 is gespot in Rotterdam. De voormalige bevoorrader werd oorspronkelijk gebouwd voor de offshore-industrie, maar is bij de Albwardy Damen-werf omgebouwd tot ondersteuningschip voor superjachten.

U-81 was een van twee schepen die in 2015 bij Damen Shipyards in Vietnam op stapel werden gezet. In 2016 waren de casco’s klaar, maar de afbouw volgde nooit, vanwege een instortende offshoremarkt.

Het bleef daarna stil rond de twee Platform Supply Vessel 3300 CD‘s. Tot vorig jaar. De U-81 is bij de Albwardy Damen-werf in de Verenigde Arabische Emiraten omgebouwd tot support vessel. Ruimte is schaars op superjachten en er is vaak niet genoeg ruimte voor alle bijkomende attributen. Daar biedt een support vessel uitkomst.

Voor Amazon-oprichter Jeff Bezos bouwt Damen bijvoorbeeld ook een 75 meter lang ondersteuningsschip voor het 127 meter lange superjacht Koru dat nu aan haar proefvaart bezig is.

Zusterschip Dawn

U-81 heeft duidelijk plek voor een helikopter en meerdere kleinere boten. Aan boord is ook een kraan om ze in en uit het water te takelen. U-81 meet 80,10 meter in de lengte, 16,20 meter in de breedte en heeft een diepgang van 6,15 meter. Azure Yacht Design is verantwoordelijk voor het ontwerp van de buitenkant. Het schip ligt nu bij de werf van Zwijnenburg Shipyard in Capelle aan den IJssel.

Haar voormalig zusterschip heeft ook een nieuwe bestemming gekregen. Zij is omgebouwd bij de Amsterdamse werf van Damen tot Dawn, een humanitair noodhulpschip. Met het helikopterplatform aan boord kan het een rol spelen tijdens stormen in het Caribisch gebied.

