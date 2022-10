Damen bouwt 75 meter lang yacht support vessel voor ‘Jeff Bezos’

Het schip, type YS 75, is 75 meter lang en 12 meter breed. Net als bij nieuwbouw superjachten is altijd de vraag wie de opdrachtgever is. Zo ook nu. Het gerucht gaat dat dit schip is gebouwd voor Amazon-oprichter Jeff Bezos. Bezos heeft ook een nieuwe superjacht in aanbouw bij Oceanco in Alblasserdam. Dat schip verkeert in de afrondingsfase. Het 127 meter lange zeiljacht is het grootste ooit in Nederland gebouwd. De driemaster haalde veelvuldig het nieuws, omdat voor het uithalen van de werf De Hef in Rotterdam tijdelijk zou moeten worden gedemonteerd. Uiteindelijk ging het superjacht echter in het holst van de nacht, zonder masten, over de Oude Maas.

Het ondersteuningsschip bij Damen Yachting is speciaal aangepast aan de wensen van de eigenaar. Het standaardmodel heeft, zo meldt Damen op zijn website, een diepgang van vier meter en biedt accommodatie aan vier gasten en 35 bemanningsleden plus een kapitein. De nu gebouwde ‘custom’-versie heeft verblijfsruimten voor 45 opvarenden. Het vaartuig 1900 gt metende vaartuig kan een snelheid halen van 18 knopen.

De YS 75 heeft op het achterdek een landingsplatform voor een helikopter en aan boord ruimte voor diverse attributen, zoals een snelle RHIB, onderzeeër of een ‘simpel’ motorbootje.

