Afdelingsvergadering Noord-Holland: ‘Binnen Schippersvereniging Schuttevaer verandert niets’

Het gemor over de positie van B-leden bij Schippersvereniging Schuttevaer was zaterdag ook in de afdelingsvergadering Noord-Holland nog lang niet verstomd. Toch wisten landelijk voorzitter Erik Schultz en afdelingsvoorzitter Hans Stammes de gemoederen in de Passagiers Terminal Amsterdam in toom te houden. Wel lijkt het beeld van wat B-leden zijn toe aan vernieuwing.

B-leden blijven lid ledengroep, maar niet langer geassocieerd lid KBN

Die groep B-leden, naar verluidt zo’n 580 ‘natuurlijke’ personen, lijkt er bij de fusie van CBRB en BLN-Schuttevaer in Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) bekaaid vanaf te komen. Binnen Schippersvereniging Schuttevaer (SVS), nu een ledengroep van KBN voor nautisch-technische zaken, mogen ze over alles meepraten, maar stemrecht hebben ze niet en ook nooit gehad. Dat hebben alleen de A-leden van Schuttevaer. Dat zijn ondernemers die tevens lid zijn de ondernemersorganisatie KBN en wellicht ook nog van één of meer andere ledengroepen.

Blaren op de tong

Schultz, zelf ook B-lid, praat zich de blaren op de tong om in afdelingsvergaderingen uit te leggen dat er voor de B-leden binnen Schuttevaer niets verandert. En excuses aan te bieden voor de wat plompverloren e-mail van de KBN-directeur, die alle B-leden de wacht aanzegde, omdat ze geen ondernemers zijn. ‘Aansluitend hebben wij vanuit de schippersvereniging natuurlijk wel bevestigd dat u gewoon lid blijft van SV Schuttevaer’, zegt Schultz.

De nieuwe brancheorganisatie heeft afspraken moeten maken met de Belastingdienst over de BTW-verrekening en een splitsing tussen SVS-verenigingsactiviteiten (zoals het jaarcongres en afdelingsvergaderingen) en nautisch-technische activiteiten van de KBN-ledengroep. Schultz: ‘Die splitsing is heel lastig, omdat we in het grijze gebied zitten van wat fiscaal wel mag en wat niet. Wij hebben daar zo onze interpretatie over, maar we verschillen nogal van mening met de financiële man van KBN. Daar moet dus gewoon een antwoord op komen en dat hebben we nog niet, helaas.’

Invullen grijs gebied

‘Ik zit een beetje te worstelen hoe we nou dat grijze gebied kunnen invullen’, zegt Schultz. Hij heeft wel een gemakkelijke invulling, en die ook al in de afdelingsvergadering in Nijmegen gesuggereerd: ‘Laat KBN lid worden bij Schuttevaer. Dan krijg je gewoon een keer per jaar een rekening voor alle nautisch-technische activiteiten. Dan zien we wel hoe dat loopt. Ze hoeven niet meer te betalen dan wij uitgeven, dat kan ook heel transparant. Maar ik krijg daar nog niet alle handen voor op elkaar.’

Doorgaan in de huidige onzekerheid, waarbij penningmeesters van afdelingen geen begrotingen kunnen voorleggen en wachten op geld, is volgens Schultz niet vol te houden. ‘Maar ik ben positief. Ik merk ook binnen het KBN-bestuur dat daar wat meer aandacht voor komt. We hebben daar het afgelopen jaar te weinig op gelet. We zijn nu acht maanden verder en het moet nu echt wel gebeuren.’

B-lid als voorzitter

Op een opmerking uit de zaal, dat het dan toch kwalijk blijft dat ‘B-leden waaronder ook bestuursleden in een hoekje apart zijn gezet’, reageert Schultz met veel nadruk: ‘De B-leden waren geassocieerde leden binnen BLN. Dat kan niet meer, maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee ook bestuurslid af zijn. Ik ben ook B-lid en ik ben Schuttevaer-voorzitter. We hebben daar binnen de statuten ruimte voor gehouden. B-leden kunnen alleen formeel geen lid meer zijn van KBN.’

Afdelingsvoorzitter Hans Stammes onderstreept dat: ‘Voor ons zijn A- en B-leden gewoon gelijk. Hou dat vooral voor ogen. Dus daar zit het verschil niet. Het is veel meer uitgehold op een andere plek. Binnen Schuttevaer verandert er niks. De fiscale consequentie was heel groot als we dat niet hadden gedaan. Dus moest er een grote stap worden gemaakt. Van een ondernemersvereniging mogen geen natuurlijke personen lid zijn.’

Ledenverlies

En hoe hard lopen de B-leden weg door alle veranderingen? Schultz: ‘We zien een groot aantal leden met verkochte schepen. Bij de B-leden tellen we zo’n 30 opzeggers.’ Hij voelt er niet voor om die reden uit de fusie te stappen. Maar daar gaan uiteindelijk de leden over.

Iemand uit de zaal wijst op ‘de onnoemelijke kracht van Schippersvereniging Schuttevaer’, namelijk alle kennis en ervaring op nautisch-technisch gebied, ook bij de B-leden. En dat zijn echt niet alleen gepensioneerde schippers. Ook schippers in loondienst, die aan het eind van de dag graag een autosteiger tegenkomen. Zo’n schipper is Gerald Vermeulen die op een tanker vaart. Hij oppert om van Schuttevaer een echte schippersvereniging te maken. Dat zou voor heel veel meer B-leden kunnen zorgen.

Zou het niet beter zijn Schuttevaer te zien als een vakvereniging? Schultz: ‘Wij zijn een trotse vereniging met 160 jaar historie. Het wordt tijd daar voor onszelf weer respect uit te halen.’

