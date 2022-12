Het best bewaarde geheim van de Nederlandse jachtbouw zit in Aalsmeer

Jachtwerf Gouwerok

‘Ons werk wordt vakkundig onzichtbaar gemaakt, dat is onze rol’, vertelt Esther Gouwerok, directeur van de Jacht- en Scheepswerf Gouwerok. Gevestigd aan de Ringvaart in Aalsmeer bouwt de werf aluminium casco’s voor zeil- en motorjachten. Casco’s die verdwijnen achter plamuur, verf en betimmering. ‘We worden weleens het best bewaarde geheim van de Nederlandse jachtbouw genoemd.’