Zware Kees: Terajacht

Nee, het schip was geen jacht. Althans, in de meest gangbare zin van het woord. Het was een oude loodskotter, de Sirius van Greenpeace. Geschilderd in de bekende groene kleur met regenboog. Dat riep, zeker in die tijd, vragen op.

Toen de zenuwachtige havenmeester door had dat het om een actieschip ging, vroeg hij voor de zekerheid of wij niet iets vervelends van plan waren. Een blokkade van de havenmonding of irritant rondvaren met snelle rubberbootjes tussen de dure jachten waarmee de haven vol lag, bijvoorbeeld. Maar nee, we waren slechts bezig met een dolfijnentelling in het westelijke deel van de Middellandse Zee. Nadat de havenmeester was gerustgesteld mochten we afmeren.

De haven van Palma is voornamelijk een jachthaven. En omdat er geen andere kade vrij was, meerden wij af, midden tussen deze luxe jachten. Daar leerde ik hoe het is wanneer je teveel geld hebt en daarom een jacht van ‘zekere’ omvang bezit.

Je zet er een kapitein op en één of meerdere slecht betaalde bemanningsleden. Die stop je in een ruimte die is vrijgebleven achter de ankerkluizen, om te slapen. Vervolgens ga je zelf naar huis, om nóg meer geld te verdienen, en bazuin je rond dat je een (groot) jacht bezit. En of zakenvrienden misschien van het weekend aan boord de laatste contracten zouden willen doornemen. Uiteraard onder het genot van een exellente Château Latour, geserveerd door één van die goedkope bemanningsleden, die slechts kan dromen de euro’s per maand te verdienen die één zo’n fles wijn kost…

Hoewel jachten oorspronkelijk bedoeld zijn om te varen, bleek dit niet te zijn doorgedrongen tot de jachteigenaren. De meeste voeren in een jaar geen mijl.

Waarom ik dit allemaal vertel? In de laatste 30 jaar zijn de jachten alleen maar groter, luxer en vooral véél duurder geworden.

Regelmatig verschijnen foto’s van die varende speeltjes (van een vaak anonieme miljardair) in diverse media. En net nu ik dacht dat het niet veel duurder en/of groter kon, komen Italiaanse ontwerpers met een ‘terajacht’ in de vorm van een enorme schildpad. De kop van de schildpad is zo te zien de navigatiebrug. Het ‘schip’ is breder dan lang (610 meter breed en 500 meter lang) en gaat een slordige acht miljard euro kosten.

Ik zou de gezichten van de havenautoriteiten wel eens willen zien wanneer je voor de haven van Palma de Menorca ligt en naar binnen wilt met je ‘terajacht’…

Zie ook: https://zwarekeesartenstories.jouwweb.nl