Hardnekkige blokkeeroesters in beeld

De stremming bij Westsluis Terneuzen is verholpen, de blokkerende deur werd uit de sluis getild en de ruim 50 wachtende schepen konden hun reis vervolgen. De deur werd een aantal dagen geblokkeerd door oesters. Op onderstaande foto is goed te zien hoe die de complete deur bezetten.

Het is een week na de mislukte proefdraai van de tussendeur in Westsluis Terneuzen. De 290 meter lange sluis heeft een tussendeur. Die maakt het mogelijk om te schutten met een deelkolk. Maar dat gebeurt zelden. De middendeur moet wel af en toe draaien, om zeker te weten dat hij het nog naar behoren doet. Tijdens zo’n proefdraai op woensdagochtend 7 december kwam de deur echter niet meer terug in positie, vanwege de vele oesters die zich aan de deur hadden gehecht. Duikers moesten ze verwijderen, maar dat lukte niet goed. Tientallen schepen werden erdoor gedupeerd. Hierop werd vrijdag 9 december besloten de deur, inclusief geleiderails, uit de sluis te takelen. Daarna kon de stremming worden opgeheven.

Soort beton

De middendeur moet echter nog worden ontdaan van de oesters. Op de foto is te zien hoe ze zich in groten getale over de hele deur hebben verspreid. Tegen Omroep Zeeland verklaarde een woordvoerder van Rijkswaterstaat al dat opgehoopte oesters ‘een soort beton’ worden. Plannen voor de grote schoonmaak zijn er nog niet. Voorlopig zijn de deur, en de oesters, uit de sluis.

