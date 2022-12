Guyanese piraten schuldig aan slachtpartij onder vissers

Een juryrechtbank in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft woensdag 30 november twee mannen schuldig bevonden aan een slachtpartij in 2018 onder vissers voor de kust van buurland Suriname.

Ze zouden minimaal vier vissersboten hebben overvallen en de vijfkoppige bemanningen met kapmessen hebben aangevallen. Van hen kwamen er 15 om het leven.

Het duo wordt beschouwd als de leiders van de groep piraten die tussen 28 april en 3 mei 2018 de overvallen pleegde. In Suriname zijn eerder al andere verdachten berecht en veroordeeld. Het zijn allemaal Guyanezen. De slachtoffers werden met kapmessen bewerkt en vervolgens aan ankers vastgebonden en overboord gegooid. Hun vissersboten werden daarna in brand gestoken. Veel lichamen spoelden pas na weken in Guyana of Suriname aan. Een aantal slachtoffers is nimmer teruggevonden. Vijf vissers overleefden de aanslag.

Wraak

De Surinaamse en Guyanese autoriteiten hebben sterke aanwijzingen dat de slachting een vergelding was voor de moord op de broer van één van de verdachten, die enkele dagen eerder in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo vanuit een rijdende auto werd doodgeschoten. De aanleiding zou een hoog opgelopen ruzie over visgronden zijn geweest. Zijn broer, die nu voor de rechter stond, zou de oorlog hebben verklaard aan alle vissers voor de Surinaamse kust om de dood van zijn familielid te wreken.

Onrustig

De moorden zorgden destijds voor veel ophef. Vissers durfden wekenlang het water niet op uit angst ook slachtoffer te worden. Het bleef daarna een tijd betrekkelijk rustig, maar sinds begin dit jaar vinden weer met enige regelmaat overvallen plaats.

Het tweetal dat voor de Guyanese rechter stond, zou in 2018 in elk geval ook verantwoordelijk zijn geweest voor de moord op twee andere vissers voor de kust van Guyana. De twee mannen ontkennen iedere betrokkenheid bij de moordpartijen, maar de jury was daarvan niet overtuigd. Op 16 januari 2023 zal de rechter hun straf bekendmaken.

Lees ook: