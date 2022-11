ProRail schrapt onverwacht ‘lunchpauze’ spoorbrug Coevorden

Onnodig

De ‘lunchpauze’ van 12:00 tot 13:00 uur in de bediening van de spoorbrug in Coevorden is met onmiddellijke ingang afgeschaft. Dat heeft ProRail Weekblad Schuttevaer laten weten. Schippers ergerden zich al tijden over deze ‘onnodige middagsluiting’.