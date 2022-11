Symphony Atlantic met goed gevolg te water

'Dopen bij oplevering'

Bijna vijf jaar nadat het laatste schip van het in Breda gevestigde Symphony Shipping bij Scheepswerf Ferus Smit in het Duitse Leer te water ging, liep vrijdag 18 november met assistentie van de Bijma-sleepboten Gruno III en Gruno IV de Symphony Atlantic (bouwnummer 460) van stapel. ‘Dopen doen we wel bij oplevering’, aldus Symphony-directeur Jari van Niejenhuis.