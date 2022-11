Zware Kees: Badragy Creek

Scheepswrakken

Met een behoorlijke snelheid stuiven we door de kreek langs Tin Can Island in Lagos. Zojuist voeren we langs de oostelijke landtong van Igbologun, langs Marina. Dit dorp is volledig opgetrokken uit houten schotten en blikken platen. Plywood City noemen onze matrozen deze illegale (?) nederzetting oneerbiedig. De bewoners trokken naar de grote stad Lagos, maar konden niet direct een onderkomen vinden. Boven het lawaai van twee enorme buitenboordmotoren uit, wordt mij dit toegeschreeuwd door Jaap, een Nederlander die hier werkt. Hij heeft ons uitgenodigd voor een middagje spelevaren in zijn RIB.