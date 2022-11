‘Graandeal’ voor veilige scheepvaart Zwarte Zee verlengd

De betrokken partijen zijn Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties. De vier hebben in Istanbul over de verlenging gesproken. De oorspronkelijke overeenkomst zou zaterdag aflopen. Rusland heeft eerder al laten weten bereid te zijn de graandeal te verlengen. Op initiatief van Turkije werd afgesproken dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de export van bijvoorbeeld tarwe en kunstmest via de Zwarte Zee niet mocht verlammen. De oorlogvoerende landen zijn grote exporteurs van graan en kunstmest. Het wegvallen van hun aanbod zou tot ernstige voedseltekorten leiden, vooral in arme landen die afhankelijk zijn van de import van voedingsproducten. De scheepvaart is dankzij de overeenkomst gevrijwaard van de oorlogshandelingen. Meer dan 11 miljoen ton Oekraïense landbouwproducten zijn tot dusver vanuit Oekraïense havens verscheept naar afzetmarkten via de Zwarte Zee en de Bosporus.

