Arklow Crest hekkensluiter ijsklasse serie FS Trader 5100 

Nieuwbouw

Scheepswerf Ferus Smit heeft 4 november in de Eemshaven bouwnummer 436 Arklow Crest opgeleverd aan Arklow Shipping. Dat was exact vijf weken nadat het schip te water was gegaan in Westerbroek. De Arklow Crest is de laatste in een serie van 15 FS Traders 5100 die Ferus Smit voor Arklow bouwde.