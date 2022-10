600 kilo cocaïne tussen rundvlees en ananassen in Rotterdamse haven

Straatwaarde 30 miljoen euro

De douane heeft bij een controle in de haven van Rotterdam 400 kilo cocaïne aangetroffen in een containerlading gezouten rundvlees. Als het illegale deel van de vracht op de markt was gekomen, had dat zo’n 30 miljoen euro kunnen opleveren. Niet veel later werd nog een grote vangt gedaan: ruim 200 kilo coke tussen een lading ananassen.