Delfzijl krijgt 200 MW-installatie voor groene waterstof

Het Franse Lhyfe gaat een 200 MW-installatie bouwen voor de productie van groene waterstof in Delfzijl. Het bedrijf koos voor een locatie in Delfzijl omdat die op korte afstand ligt van diverse windparken in de Noordzee.

Met de installatie kan 20.000 ton waterstof per jaar worden geproduceerd voor mobiliteit en industrie. Vanuit Delfzijl zal de waterstof worden gedistribueerd naar Nederlandse en Duitse afnemers.

Lhyfe heeft de grond op het chemiepark in Delfzijl inmiddels aangekocht en is de vergunningenprocedure ingegaan. Het wil in 2026 met de productie beginnen. Intussen gaat het verder met de ontwikkeling van meerdere productiebedrijven in Europa. Lhyfe wil in 2030 een productiecapaciteit van drie gigawatt hebben. Onlangs begon het in Nantes het eerste proefproject voor een offshore productie-unit. Het betreft in eerste instantie een installatie in de haven van Nantes. Als die werkt wordt er vervolgens een unit gebouwd op de offshore testlocatie SEM-REC van de technische hogeschool Nantes Central. Daar wordt de installatie gekoppeld aan de al enkele jaren in bedrijf zijnde twee MW drijvende Floatgen windturbine.

Platformbouw

Afgelopen juni kondigden Lhyfe en scheepswerf Chantiers de l’ Atlantique uit Saint Nazaire aan dat ze samen offshore waterstof-productieplatformen willen gaan ontwikkelen. Het gaat om installaties met een minimumcapaciteit van 100 MW. Ze kunnen worden gebouwd op in onbruik geraakte olie- en gasplatformen, op nieuwbouw platformen of als drijvende productie-eenheden. De bedrijven willen verder een netwerk van waterstof productie-installaties nabij, en bunkerstations in havens aanleggen.

Overigens is Lhyfe niet de enige die waterstof wil produceren in Delfzijl. In juni maakte VoltH2 al bekend in Delfzijl een 50 MW-installatie te gaan bouwen.

