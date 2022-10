Watertoren moet zichtbaar blijven als ‘icoon van Zwijndrecht’

Met de ontwikkelaar is al wel een voorlopig koopovereenkomst getekend. Begin vorig jaar kwam er felle kritiek vanuit de Watertoren Stichting en de Historische Vereniging Zwijndrecht. Die voorzagen dat ISA de watertoren zou ‘verminken’ met het plan een terrasflat om de toren heen te bouwen. Er waren zorgen over bouwhoogte, waardoor de zichtbaarheid van de watertoren verloren zou gaan. Ook moest op de oever van de Oude Maas nog een vrijstaand woonhuis verrijzen.

Rijksmonument

De ontwikkelaar investeerde voor deze plannen flink in de watertoren en het omliggende terrein. Volgens de gemeente liepen de plannen van ISA echter spaak door gebrek aan draagvlak in de omgeving. ‘We hebben het over een unieke plek in Zwijndrecht met de watertoren als Rijksmonument’, aldus wethouder Tycho Jansen. ‘De gemeenteraad hecht veel waarde aan de watertoren als icoon van Zwijndrecht. Daarbij klinkt vanuit de raad ook steeds duidelijker de behoefte om na veel planvorming zelf de regie te nemen bij de invulling van deze plek.’

De gemeente wil met de aankoop van de watertoren een nieuwe start maken met de ontwikkeling van het gebied. Het voorstel komt 11 oktober aan de orde in de raadsvergadering.

Lees ook: