Uitgever Schuttevaer neemt failliet Koninklijke Dirkzwager over

Het 150 jaar oude Koninklijke Dirkzwager is overgenomen door de uitgeverij ProMedia Group. Daarmee is een doorstart voor de Maassluisse maritieme dienstverlener een feit. ProMedia is uitgever van onder andere Schuttevaer.

Koninklijke Dirkzwager werd een vaste waarde in de Rotterdamse haven door het signaleren en registreren van aanlopende zeeschepen. In de afgelopen tijd is het portfolio flink uitgebreid. Vanuit een control room wordt 24/7 de kritische infrastructuur op de Noordzee, zoals offshore-installaties, windmolenparken, kabels en buizen, gemonitord.

Ship2Report

Daarnaast beschikt Dirkzwager via het Ship2Report over een scheepsdatabase van 200.000 schepen. De data bestaat uit maritieme scheepsbewegingen, monitoring en gedetailleerde AIS-data van de afgelopen 5 jaar.

‘De aankoop van Dirkzwager en Ship2Report is een strategische keuze voor ProMedia. De actualiteit laat zien dat beveiliging van kritische offshore infrastructuur niet vanzelfsprekend is. Dit is een enorme groeimarkt en de komende jaren gaan we Remote Offshore Asset Monitoring verder uitbouwen’, stelt ProMedia CEO Joan Blaas.

‘We hebben via Mainport Mail en Port Departures al maritieme SAAS-diensten, maar dat is niet te vergelijken met het niveau van Koninklijke Dirkzwager. De 24/7 control room zorgt voor een ongekende datakwaliteit en dat is uniek. De kansen willen we graag pakken.’

ProMedia

ProMedia neemt 17 van de 21 werknemers én de zes openstaande vacatures over. Koninklijke Dirkzwager werd 30 augustus failliet verklaard. Moederbedrijf Ahrma Groep, logistieke IT-dienstverlener, was eerder al failliet gegaan.

Uitgeverij ProMedia is gevestigd in Rotterdam en is gespecialiseerd in havens, transport en logistiek. Naast Schuttevaer is het ook uitgever van onder andere Nieuwsblad Transport en het Belgische Flows.

