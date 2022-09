Scheepvaart kan nog uitwijken naar Rotterdam tijdens havenstakingen VK

Vakbond

Schepen die niet kunnen lossen in de Britse havens in Felixstowe en Liverpool vanwege stakingen, kunnen vooralsnog uitwijken naar de haven van Rotterdam. In de Britse havens wordt vanaf dinsdag een week gestaakt voor een beter loonbod. Volgens FNV-bestuurder Niek Stam is er nog geen verzoek gekomen om besmette schepen te weigeren.