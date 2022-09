‘Net of we het hele jaar op vakantie zijn’

Yordan Coban en Luuk Uilenhoed waren hun studentenkamers zat en zochten iets anders dan anders. De Fortuna aan de Scheepmakerskade had twee kamers vrij. Een gouden kans, vonden de mannen. ‘Je leeft veel meer buiten en als het warm is nemen we een duik.’

Wonen op een schip, hoe bijzonder is dat? Meteen doen dus, was hun eerste reactie. En dat vonden niet alleen Yordan en Luuk maar uiteraard ook al hun vrienden. ‘Zeker in het begin hebben we hier heel wat feestjes gehad’, vertelt Luuk. ‘Op het dek, biertje erbij, helemaal geweldig. En dan allemaal foute schippersgrappen maken. Als welkomstgeschenk op onze housewarming kregen we een grote piratenvlag. Daar zijn we uiteraard heel trots op dus die hangt hier prominent in het ruim. En als de zon al lang onder is, is het hier nog lekker warm. Het metaal is de hele dag door de zon opgewarmd en werkt als kacheltje.’

Extra dikke deken

‘Dat was ook wel even wennen hoor’, vertelt Yordan, die hiervoor in Rotterdam-Noord op een studentenkamer zat. ‘In de zomer kan het bloedheet zijn en in de winter soms echt heel koud. Als je de kachel te laag zet, word je soms bibberend wakker. En extra dikke deken is geen overbodige luxe. Maar we krijgen er ook een heleboel voor terug. Die vrijheid van wonen op het water vind ik wel echt geweldig. Je wordt wakker en ziet al dat water. Hoe mooi is dat?’

Ook Luuk is supertevreden op ‘zijn’ schip. ‘Het voelt alsof ik het hele jaar op vakantie ben. Als het heel warm is, neem ik een duik. En als we boodschappen doen, lopen we naar de Spar aan de Glashaven. Net als op de camping toch?’

Bijna 100 jaar oud

Over het schip zelf weten Yordan en Luuk niet veel. ‘Dat het in 1924 is gebouwd’, zegt Yordan. ‘Dat kun je lezen op het bord aan de kade. Het is dus bijna 100 jaar oud en er zitten nog aardig wat authentieke onderdelen in. Zoals de stuurhut, de patrijspoortjes en de bedstee waar vroeger de schipper heeft geslapen. Dat is natuurlijk wel een leuk en bijzonder idee.

Nog tot 2002 heeft de Fortuna onder de nam Actief vrachtgevaren in de omgeving van Rotterdam. ‘Het schip is ruim 30 meter lang en heeft een laadvermogen van 170 ton. Dat lazen we ook op het bordje, haha! We wonen hier dan ook met z’n vijven. Vier kamers in het ruim en in de roef woont ook nog iemand. Op een kleine ruimte bij elkaar, mét scheepskat Siemen. Maar we hebben weinig last van elkaar hoor.’

Gewoon de Maas op

Varen met de Fortuna hebben Yordan en Luuk nog nooit gedaan. ‘In principe zou dat wel moeten kunnen’, zegt Luuk. ‘Hij gaat eens in de zoveel jaar naar de werf en dan wordt alles gecontroleerd. Het lijkt me ook wel tof om zelf te varen, maar wij hebben natuurlijk totaal geen ervaring. Tijdens feestjes maken we er weleens grappen over. Zullen we gewoon de haven uit varen en de Maas op gaan? Maar gelukkig hebben we dat nooit echt gedaan. Dat zou waarschijnlijk maar tot ongelukken leiden.’

Allemaal échte schippers

Als enige niet-schippers aan de kade, voelen de bewoners van de Fortuna zich wel een beetje vreemde eenden in de bijt. ‘We zijn omgeven door allemaal échte schippers. Mensen die dagenlang lassen, timmeren en schilderen om hun schip in topconditie te houden’, vertelt Yordan. ‘De hele dag horen we al die geluiden. Het is hier nooit stil. Behalve ’s nachts dan. Tja, ik snap het wel. Als dit mijn eigen schip zou zijn, zou ik ook flink aan de slag gaan om het in goede staat te houden.

‘Hoewel wij dus wel een beetje uit de toon vallen, hebben we een goede verstandhouding met de buren. In elk geval die op het water. De bewoners van de woningen hier op de kade zijn minder positief. In het verleden hebben we weleens klachten van gekregen vanwege geluidsoverlast. De politie is zelfs een keer langs geweest. Daar letten we nu wel wat beter op. Aan de andere kant, wij liggen hier midden tussen al die huizen en daardoor klinkt alles ook wel wat steviger door.’

Leven lang op het water

Dat de mannen de rest van hun leven op het water zullen slijten is onwaarschijnlijk. ‘Voor een paar jaar is het fantastisch’, zegt Yordan. ‘En ik zit nu ook nog wel prima. Maar ik ben inmiddels aan het werk als docent. Op den duur wil ik natuurlijk wel op mezelf gaan wonen.’

Luuk: ‘Ik uiteindelijk ook hoor. Maar wie weet woon ik hier over 60 jaar nog. Als oude man, helemaal vergroeid met mijn schip.’

