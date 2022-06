Gerechtshof beslecht steekspel over miljoenenovername binnenvaartbedrijf

Jarenlange strijd

Was er in 2019 wel of geen deal over de overname van een binnenvaartonderneming door Transport Maatschappij Terneuzen (TMT). Over die vraag vechten de Zeeuwse transporteur en eigenaren van de binnenvaartonderneming al enkele jaren een juridische strijd uit. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch hakte onlangs de knoop door.