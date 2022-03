Kolenoverslag maakt gigantische groei door in Amsterdam

Vooral daling

De overslag van steenkolen in Amsterdam is vorig jaar gestegen naar 10,4 miljoen ton. Dat is maar liefst 41% meer dan in 2020. Ook de containeroverslag nam sterk toe, met 25% naar 1,4 miljoen ton. In totaal waren de Noordzeekanaalhavens goed voor 71,3 miljoen ton, blijkt uit de cijfers van Havenbedrijf Amsterdam.