Gasunie en RWE bouwen terminals voor LNG en ammoniak in Brunsbüttel

Elbe

De Nederlandse Gasunie gaat samen met het Duitse energiebedrijf RWE en Shell aan de Elbe bij Brunsbüttel terminals bouwen en exploiteren voor LNG en groene ammoniak. Eerder was ook Vopak partner in het project maar dat bedrijf trekt zich in mei terug. Eind maart tekende Shell een Memorandum van Overeenstemming met German LNG voor deelname in het project. De ammoniakterminal is de jongste ontwikkeling.