Aan de Reis: Taaie vrachtenmarkt en explosieve stijging olieprijzen

Waterstanden

Schippers klagen over een moeilijke markt, met veel druk op de prijzen. Vooral in de droge lading is er weinig aanbod en de vrachtprijsonderhandelingen beginnen over het algemeen op een laag niveau. Ondertussen daalden de waterstanden voor de tweede week op rij. In de tankvaart zijn er grote zorgen door de stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne.