Astakos 22 februari 2022, 16:00

De veerboot Euroferry Olympia, die sinds vrijdag bij het Griekse eiland Corfu in brand staat, wordt naar een Griekse haven gesleept. In de tussentijd ligt de zoektocht naar de tien vermisten stil. Er is weinig hoop op het vinden van overlevenden.

1 / 1 Nog tien vermisten, maar de zoektocht wordt afgeschaald. (Foto EPA) Nog tien vermisten, maar de zoektocht wordt afgeschaald. (Foto EPA)

(ANP / JB)