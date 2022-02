[VIDEO] Ferry maakt zware slagzij in storm voor Schotse kust Facebook

Twitter

Ardrossan 18 februari 2022, 13:46

De ferry Caledonian Isles van Schotse rederij CalMac Ferries heeft flinke moeite gehad met aanmeren in Ardrossan, Schotland. Op beelden is te zien hoe het schip flinke slagzij maakt bij het rondgaan in de havenmonding.

Update: een oplettende lezer wees ons op het feit dat het om een twee jaar oude video gaat. Bekijk hier het origineel.

1 / 1 Caledonian Isles heeft moeite met het bereiken van haar bestemming. (Beeld uit video) Caledonian Isles heeft moeite met het bereiken van haar bestemming. (Beeld uit video)

(Jelmer Bastiaans)