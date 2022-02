Tussen Dudley en Eunice: bijkomen en voorbereiden Facebook

Rotterdam 18 februari 2022, 11:04

Car carrier Viking Sea dwars op het Noordzeekanaal en een stortvloed van water in een passagiersruimte van een ferry in Hamburg. Storm Dudley heeft zijn sporen nagelaten, maar tijd om bij te komen is er niet. Eunice staat voor de deur en wordt nog heviger.

1 / 1 De car carrier Viking Sea. (Foto ANP) De car carrier Viking Sea. (Foto ANP)

(Jelmer Bastiaans)