Rotterdam 16 februari 2022, 09:30

De opslagtanks van Vopak zaten in het vierde kwartaal minder vol, vooral vanwege de hoge olieprijzen. Door de grote vraag naar olie was er minder behoefte aan opslagcapaciteit bij Vopak, met name in Nederland en Singapore. In de tanks van het bedrijf, dat een belangrijke speler in de haven van Rotterdam is, worden ook gassen, biobrandstoffen en chemicaliƫn opgeslagen.

1 / 1 Een van de opslagtanks beschilderd als hoedendoos. Verwijzing naar Pakhoed, een van de fusiepartners waaruit het 400-jarige Vopak is ontstaan. (Foto Wikimedia) Een van de opslagtanks beschilderd als hoedendoos. Verwijzing naar Pakhoed, een van de fusiepartners waaruit het 400-jarige Vopak is ontstaan. (Foto Wikimedia)

(ANP / JB)