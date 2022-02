Veel aanvaringen binnenvaart door matig vakmanschap en slechte taalbeheersing

De voertaal in de Binnenvaart is Duits, voorts laat de Schipper zich leven, als je niet op tijd vol bent, kan je er niet zijn, niet jou schuld.

Ben je ergens niet bekend, kijk je eerst in de Vaarkaart of het een moeilijk traject is, zo ja blijf je liggen in het donker of de mist.

Ook het varen bij teveel wind uit de verkeerde hoek neemt meer toe, wanneer ligt iemand nog verwaaid, bij windkracht 6 lag ik in Terneuzen verwaaid, ben er niet bekend en een dag later kom ik er ook wel.

Voorts mag de overheid naar zichzelf kijken, een Matroos van School kan in de praktijk niets (Logisch, of het moet een Schipperszoon zijn) je mag hem niet als volwaardig lid van de bemanning mee laten tellen, mag je dit wel kan je het persoon zelf opleiden.