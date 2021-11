Intergo: ‘Stuurhuizen binnenvaart zijn onveilig ingericht’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 04 november 2021, 14:10

Ongelukken in de binnenvaart zijn deels te wijten aan gebrek aan uniformiteit in de stuurhuizen, onjuiste plaatsing van bedieningsinstrumenten en een vals gevoel van veiligheid door geautomatiseerde hulpmiddelen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het tweede veiligheidsonderzoek van onderzoeksbureau Intergo in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

1 / 1 Er is te weinig bereikbaarheid, leesbaarheid en duidelijkheid in de stuurhut, aldus Intergo. (Archieffoto Schuttevaer) Er is te weinig bereikbaarheid, leesbaarheid en duidelijkheid in de stuurhut, aldus Intergo. (Archieffoto Schuttevaer)

(Robin van den Bovenkamp)