Vlissingen 03 februari 2022, 16:14

North Sea Port investeert 40 miljoen euro in een 800 meter lange nieuwe kade aan de Quarleshaven in Vlissingen. Het werk is gegund aan de Werkendamse waterbouwers Hakkers en De Klerk en zal eind maart beginnen.

1 / 1 De nieuwe kade. (Illustratie North Sea Port) De nieuwe kade. (Illustratie North Sea Port)

(Jelmer Bastiaans)