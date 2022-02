Kapitein en stuurman Julietta D aangehouden vanwege mogelijke schade op zee Facebook

De kapitein en de eerste stuurman van de Julietta D zijn aangehouden. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie. De twee zijn aangehouden omdat zij mogelijk schade hebben veroorzaakt op zee.

1 / 1 JBA2206 Bemanning veilig naar wal gebracht JBA2206 Bemanning veilig naar wal gebracht

Ook wordt onderzocht of er sprake is van slecht zeemanschap. Het anker van de Julietta D ging krabben en daardoor ontstond vermoedelijk de aanvaring met olietanker Pechora Star. Verder wil de politie de technische staat van de Julietta D onderzoeken/

Door de aanvaring maakte het schip water en besloot de kapitein dat de totale 18-koppige bemanning geëvacueerd moest worden. Een kapitein moet en mag zelf de afweging maken of het veilig is op het schip te blijven, zo schetst zeekapitein en columnist Kees Wiersum.

Wel kan er achteraf een onderzoek worden ingesteld of de kapitein de juiste afweging heeft gemaakt. De bemanning werd met reddingshelikopters van boord gehaald.

Volgens woordvoerder Dennis Janus van de politie zijn de twee aangehouden op basis van artikel 171 in het wetboek van strafrecht. Nadat het schip op drift raakte, kwam het in windmolenpark terecht. Daar raakte het een fundatie van een in aanbouw zijnde transformator. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk.

De kernvraag bij het onderzoek van de mariteime politie is of de kapitein en stuurman terecht het schip hebben verlaten vanwege hun eigen veiigheid. Of konden de twee door aan boord te blijven ervoor zorgen dat het schip niet het windmolenpark indreef. Door de aanvaring ontstond er een gat in de romp en kwam er water in de machinekamer.

. (Rene Quist)