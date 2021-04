[VIDEO] Spectaculaire beelden reddingsoperatie Eemslift Hendrika Facebook

Twitter

Noorwegen 06 april 2021, 17:22

De reddingsoperatie gefilmd vanuit de helikopter en actuele beelden van het schip. De Noorse kustwacht en de Noorse reddingsdienst hebben beide video’s gepubliceerd van de Eemslift Hendrika.

1 / 1 De reddingsactie van de Eemslift Hendrika was een spectaculaire operatie (Foto YouTube / Hovedredningssentralen Sør-Norge) De reddingsactie van de Eemslift Hendrika was een spectaculaire operatie (Foto YouTube / Hovedredningssentralen Sør-Norge)

De video’s van de reddingsoperatie zijn afkomstig van de Noorse reddingsdienst.

Ook zijn er actuelere beelden online gezet door de Noorse kustwacht. Hierop is te zien dat een deel van de schepen dat eerder nog aan boord was dat nu niet meer is.

Het schip is momenteel stuurloos en bemanningsloos.

