Den Haag 01 februari 2022, 19:00

De nieuwe EU-richtlijn Beroepskwalificaties Binnenvaart schrijft voor dat rondvaartschippers een Groot Vaarbewijs moeten bezitten. In Nederland wordt er echter gewerkt aan een uitzondering. Hoe zo’n speciaal vaarbewijs eruit gaat zien is nog onduidelijk, maar wat is er al wel bekend?

1 / 1 Voor Amsterdamse rondvaartbootschippers bestaat er al een uitzondering. (Foto Wikimedia) Voor Amsterdamse rondvaartbootschippers bestaat er al een uitzondering. (Foto Wikimedia)

(Jelmer Bastiaans)