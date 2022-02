Boskalis bergt losgeslagen Julietta D met succes Facebook

Rotterdam 01 februari 2022, 13:31

Boskalis is met de twee zeeslepers Sovereign en Manta erin geslaagd de losgeslagen bulkcarrier Julietta D te bergen. De twee schepen zijn aangekomen in de haven van Rotterdam. De Julietta gaat naar de ADM in de Beneluxhaven.

1 / 1 Op de camera bij de waterweg Hoek van Holland is te zien hoe de Julietta D wordt gesleept. (Beeld via Webcam HvH) Op de camera bij de waterweg Hoek van Holland is te zien hoe de Julietta D wordt gesleept. (Beeld via Webcam HvH)

(Rene Quist)