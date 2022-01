Maurits van der Linde veiligheidsadviseur bij CBRB en BLN Facebook

Twitter

Email Rotterdam 21 januari 2022, 12:00

Maurits van der Linde gaat per 1 februari aan de slag als beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen bij CBRB en BLN, die binnenkort willen fuseren tot Koninklijke Binnenvaart Nederland. Van der Linde is nu nog werkzaam bij Platform Zero Incidents.

1 / 1 Maurits van der Linde. (Foto BLN-Schuttevaer) Maurits van der Linde. (Foto BLN-Schuttevaer)

(Jelmer Bastiaans)