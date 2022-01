Maas nog gestremd voor scheepvaart, hoogwaterpiek voorbij Facebook

De Maas in Limburg blijft dinsdag nog gestremd voor de binnenvaart. Dat komt omdat de stuwen bij Belfeld en Roermond door rommel in het water niet goed werken. Door het snelstromende hoge water is het veel te gevaarlijk om duikers naar de stuwen te sturen, aldus Rijkswaterstaat. Binnenschippers moeten omvaren via de Zuid-Willemsvaart of via Antwerpen.

1 / 1 Bij de Sluis Belfeld nabij Baarlo is de scheepvaart gestremd. (Foto ANP) Bij de Sluis Belfeld nabij Baarlo is de scheepvaart gestremd. (Foto ANP)

(ANP/RvdB)