Scheveningen 10 januari 2022, 20:00

De bemanning van de boomkorkotter OD-1 Maarten Jacob van rederij Jaczon uit Scheveningen is druk in de weer met de Belgische matten. Aan het Adriaan Maasplein in Scheveningen zijn de sumwings met de V-netten van boord gegaan en daarvoor zijn Belgische matten met rolsloffen in de plaats gekomen.

1 / 1 De zware tuigen met veel ijzerwerk van de OD-1 en H-225 hangen in de gieken. (Foto Bram Pronk) De zware tuigen met veel ijzerwerk van de OD-1 en H-225 hangen in de gieken. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)