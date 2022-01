Wie is minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat? Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 07 januari 2022, 09:00

De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat is Mark Harbers (VVD). Samen met Vivianne Heijnen (CDA) zal hij het ministerie gaan leiden in Rutte IV, maar wie is Harbers? Van kwestie Ramadan tot het Songfestival en van Ede tot Den Haag.

1 / 1 Mark Harbers na zijn gesprek met formateur Mark Rutte. (Foto ANP) Mark Harbers na zijn gesprek met formateur Mark Rutte. (Foto ANP)

(Jelmer Bastiaans)