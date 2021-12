Regeerakkoord sluit aan op maritieme ambities

De fractieleiders van de partijen die samen het kabinet Rutte IV gaan vormen. V.l.n.r. Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wobke Hoekstra (CDA). Van Rutte en Hoekstra is zeker dat zij zitting nemen in het kabinet. Segers blijft in de Tweede Kamer, Kaag heeft nog geen keuze gemaakt. (Foto ANP)