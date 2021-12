Wat heeft de binnenvaart aan het nieuwe emissielabel? Facebook

Wat heeft de binnenvaart aan het nieuwe emissielabel?

In een speciale uitzending van Studio Schuttevaer gaat hoofdredacteur René Quist van Schuttevaer maandag 20 december om 15.00 uur in gesprek over het emissieprestatielabel voor de binnenvaart met Jan Schreuder (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Khalid Tachi (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart), Paul Goris (CBRB – Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart), Bart Banning (ABN AMRO Bank N.V.) en Steven Lak (evofenedex).

Vragen als: ‘Wat houdt dit label in?’, ‘Wat heb je er nu precies aan als schipper?’ en ‘Hoe vraag je dit label aan?”, worden dan beantwoord.

