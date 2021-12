Bijmengverplichting biobrandstof binnenvaart jaar uitgesteld Facebook

Nederland voert de CO2-reductieplicht voor brandstofleveranciers aan de binnenvaart pas in 2023 in. Dat hebben minister Barbara Visser en staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloten. Eerder zou deze verplichting al in 2022 ingaan. De binnenvaartbranche, bunkeraars en verzekeraars hebben zwaar gelobbyd om in invoering uit te stellen.

Bunkerstation

Volgens de bewindsvrouw is er nog te weinig bekend over de risico’s die het bijmengen van met name afgewerkte frituurolie (FAME) voor scheepsmotoren betekenen. Ook hebben de bunkeraars aangegeven dat er bunkertoerisme zou ontstaan door de prijsverschillen.

De afgelopen weken heeft BLN-Schuttevaer, samen met het CBRB en het IVR, bij het ministerie aangegeven dat het onderzoek naar biobrandstoffen zoals uitgevoerd door de NEN, nog onvoldoende duidelijkheid gaf of biobrandstof verplicht kon worden zonder risico’s met betrekking tot de veiligheid op het water.

Nog steeds komen er bij het meldpunt biobrandstoffen meldingen binnen over bijgemengde brandstof, zo stelt BLN Schuttevaer. ‘Het is dus zaak om zo snel mogelijk die kwaliteit van biobrandstof vast te stellen die voor de binnenvaart bruikbaar is’ schrijft BLN Schuttevaer.

‘Naast overleg met het ministerie, hebben we ook gesproken met de brandstofleveranciers, producenten van biobrandstof en laboratoria. Inmiddels hebben we een goed beeld waar de knelpunten zitten en wat oplossingen zouden kunnen zijn. We gaan die met de verschillende partijen en het ministerie bespreken’, zegt directeur Rob Leussink van BLN Schuttevaer.nl

Later meer. (Rene Quist)