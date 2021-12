Containerterminal Deventer mikt op 20.000 teu Facebook

Twitter

Email DEVENTER 09 december 2021, 07:00

Het Deventer havengebied kent relatief veel bedrijven die geen directe relatie met vervoer over water hebben. Maar in de loop van volgend jaar komt daar wat verandering in, want dan wordt naar verwachting aan één van de vijf havenarmen van de binnenhaven de Container Terminal Deventer (CTD) in gebruik genomen.

1 / 1 Roy van Verseveld, manager Customer Service bij Vos Transport, op het terminalterrein, waar nog veel werk aan is. ’De kade moet bijvoorbeeld nog worden verstevigd.’ (Foto Misha Hofland) Roy van Verseveld, manager Customer Service bij Vos Transport, op het terminalterrein, waar nog veel werk aan is. ’De kade moet bijvoorbeeld nog worden verstevigd.’ (Foto Misha Hofland)

(Misha Hofland)