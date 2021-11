Sleepboot Rotterdam kapseist, kapitein ontsnapt aan dood via raam Facebook

Op de Nieuwe Maas in Rotterdam is vrijdagmiddag een sleepboot gekapseisd. De kapitein van de sleepboot wist uit stuurhut te komen via een raam, zo melden ooggetuigen. en zichzelf vast te houden aan een mast. Hij kwam met de schrik vrij en raakte alleen lichtgewond. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse.

1 / 1 Op de Nieuwe Maas in Rotterdam is vrijdagmiddag een sleepboot gekapseisd. Foto Media TV Op de Nieuwe Maas in Rotterdam is vrijdagmiddag een sleepboot gekapseisd. Foto Media TV

Naar de toedracht van het ongeval is een onderzoek ingesteld: mogelijk heeft het verschuivende gewicht op het ponton hierin een rol gespeeld.

