Schippers kunnen vanaf 1 november extra brug- en sluisbedieningen aanvragen via een nieuw online aanmeldsysteem. Al langer was ‘bediening op afroep’ mogelijk, maar nu is er één platform waarop de aanvragen kunnen worden gedaan.

