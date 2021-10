Bruiloft in het ruim van Deo Gratias Facebook

WERKENDAM 22 oktober 2021, 20:00

Een grote groep familie stond vrijdagmorgen 22 oktober in de Biesboschhaven van Werkendam te wachten om het bruidspaar Wilbert Peggeman en Femke Mensinga te verwelkomen aan boord van de Deo Gratias uit Lemmer. Op deze feestelijke dag vierden zij hun bruiloft aan boord in het ruim, dat speciaal daarvoor feestelijk is versierd.

1 / 1 Het gelukkige paar: Wilbert en Femke. (Foto's Hannie Visser-Kieboom) Het gelukkige paar: Wilbert en Femke. (Foto's Hannie Visser-Kieboom)

(Hannie Visser-Kieboom)