Vessel Train-concept kan tot 50% kostenreductie leiden Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 11 oktober 2021, 12:00

Het concept van de Vessel Train kan tot de helft besparen op de operationele kosten. Dat zeggen onderzoekers die deelnamen aan het door de EU gefinancierde project Novimar. Deelnemers aan het project bekeken zaken als de economische haalbaarheid, techniek en de juridische aspecten.

1 / 1 De eindpresentatie donderdag 7 oktober van het Novimarproject in het Havenhuis in Antwerpen. Midden Master of Ceremony Henk van Laar van CoVadem. (Foto Bart Oosterveld) De eindpresentatie donderdag 7 oktober van het Novimarproject in het Havenhuis in Antwerpen. Midden Master of Ceremony Henk van Laar van CoVadem. (Foto Bart Oosterveld)

De mogelijkheid om schepen achter elkaar aan te laten varen werd onderzocht. Bijvoorbeeld op de Rijn. Het voorste schip leidt het konvooi en is met de volgende schepen via een dataverbinding verbonden. Op het leidende schip is een kapitein aanwezig, op andere schepen werkt slechts een beperkte bemanning, die eventueel kan ingrijpen bij problemen. De besparing wordt vooral bereikt door vermindering van de personeelskosten. Ook is een reductie van de brandstofkosten mogelijk, denken de onderzoekers. Via de kostenreductie kan de Vessel Train bijdragen aan de modal shift richting het water.

(Bart Oosterveld)