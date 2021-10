OBA-medewerkers komen gewonde schipper te hulp Facebook

Schipper Leo Looyen van de Leonardus is de medewerkers van overslagbedrijf OBA in Amsterdam dankbaar voor de hulp die hij kreeg na een huishoudelijk ongeval aan boord. Hij kreeg tijdens het lossen kokendhete thee over zijn voet, maar werkte aanvankelijk door.

Looyen liep met een volle theepot en stootte daarbij met zijn voet tegen de pedaalemmer naast het aanrecht, waardoor hij de theepot uit zijn handen liet vallen. Het kokendhete water kwam op zijn voet terecht, maar Looyen oordeelde dat dat van later zorg was. Er moest immers worden gelost.

