Reders positief over Miljoenennota, scheepsbouwers zien opdrachtkansen

ROTTERDAM 01 oktober 2021, 07:00

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is zeer positief over de gepresenteerde Miljoennenota. Vooral het geld voor walstroom voor de zeevaart stemt Nick Lurkin van de KVNR tevreden. De Nederlandse scheepsbouwers zien volop kansen, zei Erik Salverda van branchevereniging Netherlands Maritime Technology (NMT). Beiden waren vrijdag 24 september te gast bij hoofdredacteur René Quist in Studio Schuttevaer.

1 / 1 Nick Lurkin (KVNR) en Erik Salverda (NMT) in de uitzending van Studio Schuttevaer. (Beeld uit uitzending) Nick Lurkin (KVNR) en Erik Salverda (NMT) in de uitzending van Studio Schuttevaer. (Beeld uit uitzending)

‘150 miljoen walstroom niet alleen naar stopcontacten’

(Jelmer Bastiaans)