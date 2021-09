Boomkorvisserij voelt haar einde naderen Facebook

De kottervisserij heeft het zwaar te verduren. De winst is verdampt door tegenvallende vangsten, stijgende olieprijzen en het pulsverbod. En daar blijft het niet bij. De dreigende Europese uitfasering van de bodemvisserij kan heel goed de definitieve doodsteek worden voor de boomkorvisserij, waarvan 80% van de vloot afhankelijk is.

Het zijn barre tijden voor vissers op een boomkorkotter. (Foto Bram Pronk)

Alleen maar slecht nieuws konden de onderzoekers Arie Mol, Hans van Oostenbrugge en Geert Hoekstra van Wageningen Economic Research vrijdag 24 september brengen over de kottervisserij. De jaarlijkse presentatie van Visserij in Cijfers was opnieuw geen fysieke bijeenkomst, maar een webinar.

